Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux...

- Le Soir : "Bohemian Rhapsody... Freddie Mercury formidablement réincarné"

- La Libre : "Le duo Nollet/Khattabi doit mener écolo jusqu'aux élections"

- L'Avenir : Francorchamps... "Démolition des tribunes au bas du Raidillion"

Au coeur de votre quotidien

- L' Avenir : "mettre les cendres d'un défunt sur le buffet du salon ou dans le jardin" ou Emporter son défunt avec et sur soi...Une démarche qui reste encore marginale. Ramener les cendres chez soi suppose une demande au préalable auprès de votre commune.

- La DH : "Le Belge est le plus productif à 11h30" - Dès le réveil, le corps commence à se réchauffer - ce processus suit une courbe jusqu'à midi et c'est donc à 11h30 que vous serez des plus productifs. Vous serez en cette heure au top de votre concentration et de votre motivation.

- Sud Presse : Ohhh quelle horreur ... "La maison la plus folle d' Halloween" se trouve à Grez doiceau. Deux copines transforment une maison en maison de l'horreur conformément à la tradition Américaine et c'est une grande réussite. Un cercueil (vide?) se trouve en plein milieu du salon, ci et là dégoulinent des bocaux avec des organes, des tombes trônent dans le jardin, ... Un décor Halloweenesque qui sert de théâtre pour une petite soirée privée entre amis... Terreur assurée.

- Airbnb : "46000 euros d'amende pour avoir sous-loué son appartement ! "