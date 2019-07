La love story de Marion Bartoli et Yahya Boumediene !

" J’étais méfiante. Je sortais d’une relation très compliquée. Et puis, il y a cette réputation des footballeurs. J’ai mis dix jours avant de lui répondre. J’habite à Dubaï et je suis souvent partie à l’étranger. Avec le décalage horaire, nous avons discuté des heures durant lanuit… Sans jamais se rencontrer. "

Pas de doute, ces deux-là s’aiment et étaient faits pour se rencontrer. " C’est Yahya qui a fait le premier pas ", explique Marion Bartoli. " J’avoue que je ne le connaissais pas. Il m’a contactée via un ami en commun il y a six mois. Comme je savais qu’il était fan detennis et de Djokovic, je pensais qu’il voulait un autographe. " " Moi, j’avais flashé sur elle ", nous avoue l’ex-joueur de Seraing et Mouscron.

Le joueur de football liégeois de 29 ans et l’ex-joueuse detennis française de 34 ans sont en couple ! C’était dans l’air depuis quelque temps, c’est désormais officiel. Et c’est notre journal que les amoureux ont choisi pour dévoiler pour lapremière fois leur histoire au grand jour. Nous les avons rencontrés à Liège.Depuis quelques jours, celle qui fut numéro sept mondial en 2012 arpente les rues et les cours de tennis de la Cité ardente.

Dernière Heure"J’espère qu’une partie des auditeurs me suivra sur VivaCité"

; - © Tous droits réservés

C’est assis sur une des nombreuses terrasses de Rome, capitale italienne qu’il considère comme sa “deuxième maison” et où il possède une résidence, que Patrick Weber prépare sa rentrée chargée et surtout bien différente des précédentes…

Celui qui a quitté RTL Belgium en janvier dernier, suite à l’arrêt d’On refait le monde sur Bel RTL, se retrouvera à la RTBF en septembre prochain, une maison qui lui permet de combler un manque,celui du dialogue avec les auditeurs. Du lundi au jeudi, à partir de la rentrée prochaine, Patrick Weber sera aux commandes d’une nouvelle émission de débat sur VivaCité. Un style d’On refait le monde mais plus fouillé. “Depuis qu’On refait le monde s’est arrêté, je sentais qu’il y avait un véritable manque, chez les auditeurs mais chez moi aussi. Les personnes que je croise en rue me demandent souvent quand est-ce que j’animerai à nouveau ce genre d’émission sur les ondes”, explique Patrick Weber. “Avec la RTBF, il y avait une envie commune de remettre ce genre de format à la radio parce qu’aujourd’hui, il y a un réel besoin de dialoguer. Cette émission me permettra de faire des choses que je n’ai pas eu l’occasion de faire sur Bel RTL, d’aller plus en profondeur dans les sujets et de mêler tout le monde au dialogue : chroniqueurs, spécialistes et auditeurs.”

S’il y a changement de maison, il n’y aura pas de changement de ton pour autant. “Ma règle de conduite ne changera pas. Je vais toujours chercher à faire du populaire sans être populiste. Je veux parler au plus grand monde et surtout parler de tout sans essayer de faire le buzz à tout prix”, continue le journaliste qui espère garder ses fidèles et toucher un nouveau public. “J’espère que les auditeurs qui m’écoutaient sur Bel RTL me suivront sur VivaCité.”