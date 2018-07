La journée de l' Homme de Spy... Replongez vous ce dimanche au coeur de notre histoire.

La Journée de l’Homme de Spy, à Jemeppe-sur-Sambre, c'est ce dimanche !

L’Homme de Spy, c’est un homme préhistorique découvert dans la Grotte de Spy (sur la commune de Jemeppe-sur-Sambre, entre Namur et Charleroi), en 1886. Ca a été une découverte capitale, car c’était la première fois que, sur base des ossements, les archéologues ont eu la preuve qu’une autre "sorte" d’Homme avait existé. C’était en fait l’Homme de Néandertal, physiquement différent de l’Homme de Cro-Magnon dont nous sommes les descendants. L’Homme de Néandertal, qui a fini par s’éteindre.

Et ça fait 125 ans que cet homme de Spy est étudié; on a d’ailleurs découvert il y a une dizaine d’années que les ossements appartenaient en fait à 3 squelettes: 2 adultes et 1 enfant de moins de 2 ans, qui ont vécu il y a environ 36.000 ans.

En 2011, un des squelettes a été scanné, complété, imprimé en 3D et remodelé, ce qui a donné lieu à une statue de l’Homme de Spy qui a l’air plus vrai que nature et qui a été baptisé "Spyrou".

Pour voir Spyrou et découvrir toute cette histoire, on peut visiter toute l’année l’Espace de l’Homme de Spy et participer à une balade commentée dans la grotte de Spy (d’ailleurs accessible librement).

Mais, ce dimanche, pour la Journée de l’Homme de Spy, il y aura en plus une foule d’animations gratuites pour se plonger dans la Préhistoire: démonstrations de taille de silex, production de feu, fabrication de poterie, d’armatures et de parures… Il y aura aussi 3 balades commentées dans la grotte de Spy (départs à 10h, 14h et 15h); prévoir des chaussures adaptées + une spéléobox de 60m de long pour s’essayer à la spéléo (pour petits et grands) + petite restauration et autres surprises.