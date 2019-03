La Grosse Biesse à Marche en Famenne, cracheur de Confettis !

ATH (Hainaut): le Salon international du Chat

; - © Tous droits réservés

31ème édition de ce salon très connu dans le milieu des éleveurs; va rassembler plus de 300 chats "exceptionnels" venus de Belgique et du monde entier.

Plus de 30 races de chats seront représentées pour ce concours de beauté, dont le plus petit du monde: le Singapura, originaire de Singapour, qui pèse en moyenne 1,8 kg pour les femelles et 2,7 kg pour les mâles. C’est un chat d’appartement par excellence et très sensible aux rhumes (donc ne pas le sortir quand il fait froid). Avoir aussi, notamment: le Maine Coon (le plus grand du monde, jusqu’à 9kg). Des chatons seront aussi présents et feront l’objet d’un concours à part.

Hall CEVA, ces samedi et dimanche de 10 à 18h. 5€ l'entrée et gratuit jusqu’à 6 ans.