La Grippe frappe fort !

Dernière Heure : ' Nos urgences saturées face à la grippe !

Plus de 39 °C de fièvre, douleurs musculaires, problèmes respiratoires, mal de gorge… Cette année, l’épidémie de grippe s’avère particulièrement violente.

Conséquence : de nombreux hôpitaux font face depuis plusieurs jours à une situation de surchauffe préoccupante. C’est le cas de l’hôpital Etterbeek-Ixelles où l’afflux est tel que des services non prévus à cet effet sont mobilisés pour faire face à la fréquentation actuelle. “Ces dernières semaines, on remarque que les patients atteints de la grippe sont nombreux à venir consulter et sont en général très malades car l’épidémie est particulièrement sévère cette année.