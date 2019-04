Dernière Heure"La fraise belge a la banane !"

Si la France supporte mal la concurrence de la fraiseespagnole, le savoir-faire belge a visiblement encore la main sur nos étals.

Pascal Bolle, fraisiculteur depuis près de 30 ans, est le plus gros producteur de Wallonie, et représente avec ses fraises de Gerpinnes une part importante du chiffre d’affaires de la criée de Wépion, dont il est aussi l’un des administrateurs. Pour lui, c’est avant tout la qualité qui fait la différence. “Si les fraises espagnoles sont moins chères, c’est parce qu’ils utilisent des variétés à très haut rendement et bénéficient d’une main-d’œuvre nettement meilleur marché que chez nous. Mais si leurs fraises ont aujourd’hui un peu plus de goût qu’il y a dix ans et sont donc un peu moins mauvaises, elles ne sont en rien comparables à celles que nous produisons en Belgique.”

Les premières fraises du pays ont fait leur apparition dans les rayons, mais la véritable saison ne débutera que d’ici deux semaines environ. “Pour le moment, on trouve des fraises provenant des serres chauffées. Mais 99 % de la production provient des serres froides. Ces fraises seront disponibles d’ici la fin du mois. Elles ont un goût et un parfum inimitables. C’est ça qui fait la différence et même si elles sont trois fois plus chères que les espagnoles, les Belges restent de fins connaisseurs et savent faire la différence. Ils sont donc prêts à mettre le prix pour déguster les meilleurs fruits.”