Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les dossiers croustillants et festifs mis en avant dans vos magazines en cette fin d'année.

- Le Soir Mag Exclusif "Prince Laurent - Mes 4 Vérités" ! En face à face avec son chien, le Prince Laurent sort ses 4 vérités et aborde le plan froid mis en place par sa Fondation.

- Moustique : "Les mots de 2018 qui ont marqué"... Avec le sacré : "Je l'ai dit, Bordel" ! Mais aussi : "Waze", " Fortnite", "avoir le sleum", ... avec une petite démonstration de danse en prime que vous pouvez découvrir en un clic

- "+Mag" : "La fête sans alcool, c'est tendance"

De nombreuses variantes sont proposées pour arroser vos fêtes comme il se doit. L'alcool déserte de plus en plus nos tables au profit du thé qui accompagne volontiers vos repas. Le must tendance aussi, ce sont les eaux infusées. Elles se déclinent aux arômes de fruits, de plantes et c'est healthy !

-Flair : "femme enceinte à bord" - un couple fait le tour du monde et décide de faire un enfant. Le tour est joué... Une aventure fantastique mais aussi un peu houleuse avec les prises de sang, les examens, les échos, ... réalisés de par le monde. Une belle histoire digne des films les plus romantiques.

Le Ciné Télé Revue quant à lui propose un Buzzomètre, un focus sur l'année écoulée au coeur des Réseaux sociaux.