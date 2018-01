La fête de la bière de Noël à l' Abbaye de Floreffe... Pour le goût de l'évasion !

Sarah Visse nous propose une savoureuse séquence évasion par amour du goût ! ... Des bières en éditions limitées seront au menu du jour.

La Fête de la Bière de Noël à l’Abbaye de Floreffe (Province de Namur), c'est dès ce soir et jusqu'à demain !

C'est une fête organisée par "Namur, Capitale de la bière", une asbl qui organise d’autres événements bien connus autour de la bière à Namur et dans la province.

Une fête organisée dans un cadre magnifique : une salle voûtée sous la ferme-brasserie de l’Abbaye de Floreffe (bas de l’Abbaye), abbaye dont les principaux bâtiments datent des 17e et 18e siècle et dominent la Sambre depuis leur promontoire.

Le but de l’événement est de continuer dans l’esprit des fêtes, en venant déguster 45 bières de Noël de brasseries et micro-brasseries authentiques, qui font elles-mêmes leurs bières et les vendent pour elles-mêmes.

Selon l’organisateur, "le but est aussi de montrer que les bières belges restent les meilleurs !... mais qu’on trouve quand même de très bonnes brasseries à l’étranger".

Du coup, si la plupart des bières de Noël à déguster seront belges, il y en aura quelques étrangères (d’Italie, d’Ecosse, du Danemark et d’Angleterre), extrêmement rares sur le marché belge, voire impossibles à trouver. Une occasion unique donc de les déguster.

Une bière de Noël, c’est quoi? Autrefois, les brasseries écoulaient leurs ingrédients périssables dans une cuvée exceptionnelle, qui était du coup bien chargée en orge et houblon, d’où le goût particulier (plus riche) des bières de Noël. Ces dernières étaient alors offertes aux meilleurs clients des brasseries. Aujourd’hui, les brasseries continuent cette tradition, plus pour le fun et le côté marketing, en proposant donc chaque année des bières d’éditions limitées.

Venez en famille ou avec des amis. L’ambiance sera conviviale, avec de la musique dont le son va augmenter avec les heures (sans que ce soit une soirée dansante).

En pratique : aujourd’hui de 16h à 1h du matin. Demain de 11h du matin à minuit. Entrée gratuite. Dégustation au verre "galopin" (16 cl) au prix de 2 euros chacun. Aussi boissons non alcoolisées et burgers "maison".

Infos: www.namurcapitaledelabiere.be/ et vivacite.be