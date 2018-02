La domotique ... Grande Star du Salon Batibouw 2018 !

Petite séquence évasion avec Audrey ce vendredi qui nous balade au coeur du Salon Batibouw 2018.

Vous voulez rénover - vous voulez construire... ? Alors n'hésitez pas et cap sur Bruxelles - Place de Belgique 1 - pour aller glaner quelques bonnes idées.

La domotique règne en star...

Elle s'invite de plus en plus en nos demeures. La grande vedette cette année, c'est la cuisine et surtout la cuisine connectée. Votre frigo vous annonce quand il est temps de racheter certains produits, il gère pratiquement tout pour vous. Ah en effet, il est grand temps de racheter votre camembert préféré ! Et pour le chèvre ? ah beh non c'est pas connecté !

Autre grande tendance cette année : le parquet carrelage... chaud à voir, froid sous le pied et oui ça reste du carrelage mais il a la quotte !

Un salon qui fait double emploi ? Pratiquement...

Si vous êtes à la recherche d'un emploi, voici une double raison pour flâner au salon Batibouw ! Un mur d'affichage répertorie toutes les offres d'emploi qui n'attendent que votre talent !

Batibouw - du 22 février au 04 mars à Brussels Expo.

Horaires : 10.00 > 18.30 - Nocturne jeudi 01/03 :10.00 > 23.00