La demande étonnante de Meghan Markle pour ne pas être trop éloignée du Prince Harry

Du lundi au vendredi de 08:00 à 09:00 sur Vivacité

Cet été, le soleil brille dans le 8/9. Sara De Paduwa ou Julie Van H propose de l’humour, des jeux et des bons plans pour vos vacances ou vos week-ends.

Autour de la table une joyeuse bande de chroniqueurs : La vie en Vert avec Virginie Hess, Candice Kother et sa suggestion culinaire, les sorties ciné à ne pas manquer, le meilleur de la musique de Julie Compagnon, les livres de l’été de Lucile Poulain.

Chaque jour le meilleur du Cactus et Jérôme de Warzée vous fait découvrir les nouveaux talents de l’humour; dérision, bonne humeur, chroniques décalées

Avec Le Live du 8/9 c’est en chanson que les artistes proposent à tout le studio de reprendre leurs tubes en chœur.

Y en a du beau monde dans Le 8/9 !