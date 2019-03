Le Soir" La contrefaçon dépasse les 500 milliards de dollars"

Le Bureau européen de la propriété intellectuelle a bouclé son rapport. La Chine et Hong Kong restent les principaux pourvoyeurs de marchandises pirates.

C’est le genre de chiffre qui donne le tournis : selon le dernier rapport du Bureau européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), que nous avons pu consulter en primeur, le volume de marchandises pirates et de contrefaçons vendues en 2016 – dernières données disponibles – dans le monde aurait atteint… 509 milliards de dollars (environ 450 milliards d’euros). Soit 3,3 % du commerce mondial ! Et encore, pointe l’EUIPO, " ce montant ne comprend pas les contrefaçons et les marchandises pirates produites et consommées dans le marché intérieur ni les produits numériques ayant fait l’objet de piratage qui sont distribués sur la toile.