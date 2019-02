Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux. -Sud Presse ( la Nouvelle gazette ) : ' La chouette de Harry Potter prend sa retraite ' Après 35 ans de bons et joyeux services, le plus grand " dresseur " d’animaux pour les films prend sa retraite. " Nous en avons tourné 3.200 ", précise le Français Jean-Philippe Varin. On lui doit, notamment, les formidables prestations des ours de Jean-Jacques Annaud, du harfang des neiges dans Harry Potter ou encore des oies du Peuple migrateur.Jean-Philippe Varin part à la retraite. Ce nom ne vous dit peut-être rien mais ce Français est une légende dans le monde animalier. C’est lui qui a " dressé " des milliers d’animaux qui ont tourné dans des films que vous avez vus.

Bpost facilite la réception des recommandés ; - © Tous droits réservés -Le Soir: ' Bpost facilite la réception des recommandés ' Bpost teste actuellement à Marbais (Brabant wallon) un système où il n’est plus nécessaire de signer pour recevoir un recommandé. Car actuellement, de nombreuses personnes ont des difficultés pour aller chercher à la poste les recommandés qui leur sont adressés et qui s’y trouvent parce qu’elles n’étaient pas présentes lors de la visite du facteur.Le test permet de donner procuration à bpost pour réceptionner en son nom les recommandés et pour autoriser le facteur à les déposer dans sa boîte aux lettres sans qu’il sonne à la porte. Plus besoin, donc, de se rendre au bureau de poste en cas d’absence. En fait, le particulier fait de bpost son mandataire légal. La réception du recommandé par bpost a les mêmes conséquences juridiques que la réception par le client.

Bientôt des pharmacies dans les Colruyt ; - © Tous droits réservés La DH' Bientôt des pharmacies dans les Colruyt " Le secteur de la grande distribution est en perpétuelle mutation. Et si certains acteurs externes commencent à en pousser les portes pour y installer des corner shops (comme Orange ou Sushi Daily chez Carrefour), c’est une petite révolution que s’apprêtent à lancer Colruyt et Newpharma. En effet, si l’on trouve aujourd’hui de nombreux produits de parapharmacie dans les supermarchés, y voir débarquer un pharmacien autorisé à vous délivrer des médicaments sur prescription est une grande première. Newpharma s’est rapidement fait un nom sur la toile, devenant un acteur de poids dans le secteur de la parapharmacie. Pour accélérer sa croissance, l’enseigne envisage désormais de développer des magasins physiques… dans, ou à côté des supermarchés Colruyt. L’objectif est clair. Via ces points de vente, Newpharma pourrait vendre des médicaments sur prescription et ainsi augmenter plus rapidement son chiffre d’affaires.