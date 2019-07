La chanteuse française Shy'm nous dévoile son album Agapé, un amour inconditionnel...Best Of

; - © Tous droits réservés

Shy’m reste figure de proue, avec son timbre immédiatement identifiable, sa force et sa fragilité… petite fleur du r’n’b, devenue princesse de la pop, aujourd’hui plus juste que jamais, puisque sur le chemin d’Agapé, et un retour à ses couleurs originelles. Agapé déroute et saisit parce qu’il va plus loin dans l’exploration des possibles de la pop… riche d’empreintes, riche d’affranchissements, riche de textes en clair obscur où la plongée dans l’intimité du parcours de Shy’m devient catharsis universelle…