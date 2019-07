La chanteuse et comédienne Lou nous a révélé son rêve… Best Of

; - © Tous droits réservés

Lou - Le 8-9: l'invité - 29/04/2019 La chanteuse Lou pour son nouvel album "Danser sur tes mots". Après un premier album et ses tubes Demain ou Miraculous, la jeune chanteuse est de retour avec 14 nouveaux titres électro-pop. Parmi ces chansons, Lou nous propose les singles "Qui pourrait" et "Besoin d’air". Cet album contient aussi la reprise de Shallow, la chanson de Lady Gaga et Bradley Cooper. Lou la chante ici aux côtés d’Estéban, l’un des premiers Kids United. Vous continuez aussi à retrouver Lou comme actrice dans la série Demain nous appartient. Le 26 mai à BRUXELLES au Cirque Royal.