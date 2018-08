La bourde Royale de Delacre !

Comme chaque jour, petit détour par la librairie avec Cyril qui épingle pour nous les faits croustillants de l'actualité qui font la une des journaux...

- Sud Presse : "La grosse bourde de Delacre" (le fournisseur officiel de la Cour). Des éditions limitées de produits Delacre sont monnaie courante avec un packaging soigneusement pensé sauf que... sur une série en particulier, Ce fut la boulette. On peut lire ceci "Delacre, "founisseur" Royal..." Et oui, ça fait pas bon genre. Les premières boites éditées ne furent cependant pas rappelées... Des pièces uniques qui vont valoir leur pesant d'or... C'est Royal !

- La Libre: "La fin de la rénovation du Palais de Justice prévue en 2040" ! On n'est pas sorti de l'auberge mais rassurez-vous, ce décor avec les échafaudages finalement c'est tendance non ? Ceux-ci seront quant à eux retirés en 2032. Bonne nouvelle ... ou pas !

- Mésaventure à Sivry Rance... Alors que le mari de Sandra venait, tel un héros, d'exterminer les guêpes nichées sous le toit avec une bombe, une petite détonation s'est faite entendre, même une explosion. Le toit a pris feu en raison de l'excès de chaleur, en raison d'une étincelle ? en raison de ... ? Et justement c'est bien là la question. Des experts sont sur le dossier.

- "La vente de climatiseurs a augmentée de 18% en juillet". Et oui il fait chaud et de plus en plus de logements se voient équipés de ces climatiseurs. Mais ce n'est pas sans conséquence pour la planète, ces appareils provoquent une hausse de température et c'est droit direct pour la couche d'ozone !