La belge Emma Bale nous offre son nouveau single en acoustique!

Emma a rencontré le public à sa sortie de The Voice Vlanderen. C'est toujours bizarre de réentendre mes morceaux plus anciens parce qu'il y a eu une évolution. Mais je suis très fière de mes anciens titres.

Concernant The Voice, Emma Bale ne regrette rien. La suite est arrivé un peu par accident. J'ai juste contacté un garçon qui s'occupe de la direction musicale pour The Voice. Je l'ai contacté parce qu'on était lié. Au départ, je ne pensais peut-être enregistrer qu'une cover. Et puis des titres originaux sont arrivés.

Cut loose annonce aussi une suite : Je suis en train d'expérimenter un peu. J'ai beaucoup de chansons maintenant. Je suis en train de sélectionner mes préférées. Un EP devrait sortir en novembre.

En attendant, vous retrouvez Cut Loose, le nouveau titre d'Emma Bale dans le Tip Top de VivaCité.