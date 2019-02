La 60ème édition de Batibouw commence demain, pour le grand public, à Brussels Expo…

- Les robinets Quookers qui fournissent directement de l’eau bouillante et/ou de l’eau gazeuse et/ou filtrée : grâce à un réservoir disposé en dessous, l’eau est conservée à 110°C (système qui utilise donc peu d’énergie). Envie d’un thé ou d’eau pour cuire les pâtes? On ouvre le robinet, et hop, c’est fait! Système très sécurisé pour éviter les brûlures.

Le salon occupe les 12 palais de Brussels Expo + 2 halls. C’est le plus grand salon belge de la construction et de la rénovation.

Le four intelligent Dialog Oven de Miele qui cuit chaque ingrédient à la perfection en détectant les différentes textures, pour qu’ils soient tous prêts en même temps. Il est en plus 70 % plus rapide que les méthodes de cuisson conventionnelles. Une des démonstrations consiste à placer dans ce four un grand bloc de glace renfermant un poisson. Après la cuisson, le poisson est parfaitement cuit, et la glace est encore intacte.