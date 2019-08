Petit détour par la librairie ce matin avec Philippine De Bruyn qui décortique pour nous les faits d'actualité qui font la UNE des journaux :

Lettre pour le futur ...

- La Libre : "L'Islande commémore son 1er glacier disparu"- Ca fait froid dans le dos - Un geste symbolique pour s'insurger du rechauffement climatique. D'ici 200 ans, ce serait le sort de tous les glaciers !

-La DH : "rouler comme les stars du vélo, c'est possible". Les technologies se sont peaufinées et sont à portée de tous désormais - plus de matière carbone, plus aérodynamique - équipé de capteurs de puissance - tout comme les pro. A portéé de tous Oui pour autant qu'on y consacre un certain budget tout de même.

- "Il retrouve sa soeur grâce à Instagram" - C'est l'histoire de Loïc qui ne l'avait plus vue lorsqu'il avait été adopté. Les Réseaux sociaux c'est aussi ça, de belles histoires qui font chavirer le coeur comme on les aime !