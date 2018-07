Petit détour par la librairie avec Cyril qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux...

La vague de chaleur fait couler bien de l'encre. Les quotidiens dégoulinent de conseils et recommandent la prudence.

En quelques titres...

- La DH : "le thermomètre s'emballe - le pire est à venir"

- La Libre : "Comment se protéger face à la vague de chaleur"

- La Capitale : " Tous les conseils pour éviter les incendies à la maison"

Mais à quelle appli se fier d'ailleurs côté météo ?

... Et bien on ne peut pas vraiment vous le dire - ce n'est pas fiable à 100 %.

En quelques conseils...

- L' IRM met en garde contre les fortes chaleurs...

Bien s'hydrater, mettre des vêtements amples et clairs, manger moins mais plus souvent et plus salé.

Petit envol au coeur de votre quotidien pour des vacances pas toujours de rêve :

A qui la faute ?

- Des vacances gâchées par la grève Ryanair.

- Trop de voyages ratés à cause des voyageurs... qui tantôt oublient leur document de voyage, qui s'endorment à la mauvaise porte d'embarquement, qui se trompe de vol, ...