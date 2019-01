Pour l'instant, on ne retrouve que le parking d'Arlon qui est encore gratuit pourvu que l'on ai un abonnement de train, évidemment.

Ce matin, la DH fait le point : " L'incroyable business des parkings de gares " Aller en train au travail représente un certain budget. En effet, au delà du paiement de l'abonnement, il faut régulièrement compter l'accès au parking de la gare de départ. Le parkings SNCB le plus cher n'est autre que celui de Liège-Guillemin avec un montant annuel de 724€ ou 23,34€ la journée !

Et au cœur de votre quotidien...

- L'Avenir : "Carton plein pour les clubs wallons"

Une première cette saison : les 4 clubs wallon ont gagné ce week-end.

- Le Soir : "Le paiement mobile séduit les Belges"

Les application sans contact sont de plus en plus utilisées pour les petits paiements. Petite nouveauté : Apple Pay, qui compte déjà plus de 150.000 utilisateurs.

- L'Avenir : "La police recrute... des peluches"

L'objectif de l'opération peluches est de permettre aux policiers de réconforter les enfants en situation de détresse.

- La DH : "N'oubliez pas le câlin du matin"

SOS Villages d'Enfants développe des zones câlins dans les écoles.