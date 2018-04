L'île aux chiens... C'est croc bien!

Sherlock Gnomes - Finding your feet et L'île aux chiens... Voici le trio de toiles qui vous feront vibrer selon l'humeur et l'envie du moment. Le film coup de coeur de la semaine étant l'île aux chiens - à voir absolument !

Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné ? Ils s’amusent et préparent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler à leur secours : SHERLOCK GNOMES. Le célèbre détective, fervent défenseur des nains de jardin, débarque avec son acolyte Watson pour mener l’enquête. Commence alors une nain-croyable aventure au cours de laquelle nos héros vont faire des nouvelles rencontres et découvrir la face cachée de leur ville !

Finding your feet...

Après un mariage de 40 ans, 'Lady' Sandra Abbott découvre que son mari a une liaison amoureuse avec sa meilleure amie. Du coup, elle décide d'aller vivre chez sa soeur aînée, qui est tout à fait l'opposée d'elle-même : Bif est franche, libre d'esprit, a plein de rendez-vous galants et elle occupe un petit flat de location. Et si ce changement d'environnement était précisément ce dont Sandra avait besoin ? A contrecoeur, Sandra accompagne Bif à ses cours de danse, où elle fera la connaissance des amis de sa soeur : un groupe haut en couleurs et énergique, qui fait comprendre à Sandra que la vie commence à la retraite. Et qu'un divorce peut redémarrer la vie (amoureuse) ...

Un film réalisé par Richard Loncraine