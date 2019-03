L'humoriste Pablo Andres assistant coach de Matthew Irons dans The Voice

Après avoir été porté par les coachs et leurs acolytes (Tal, BJ Scott, Camille Lelouche et Pablo Andres ), l’étau se resserre sur les candidats et les talents volés prennent place dans les fauteuils de leurs nouveaux coachs !

L’humoriste Pablo Andres et le chanteur Matthew Irons étaient les invités du 8/9 pour les derniers duels de The Voice Belgique .

Mais qui est Pablo Andres ?

En radio , en télé à travers les réseaux sociaux et sur scène, l’humoriste Pablo Andres a littéralement conquis le plat pays avec une horde de personnages aussi absurdes qu’attachants.

L’agent Verhaegen, le rappeur MC Furieux et l’insupportable Jerem Floquet, pour ne citer qu’eux, ont ainsi pour point commun d’être nés anti-héros loufoques dans le cerveau visiblement fort fréquenté d’un Pablo Andres plus fédérateur que jamais.

En 2016, il commence à publier des vidéos sur Facebook avec ses différents personnages qui dépassent régulièrement le million de vues.

Il passe ainsi de 5000 à 170.000 fans en 15 mois.

La même année, il présentait son spectacle “Entre nous !” devant un Cirque Royal plein à craquer. Après deux tournées en province, une nouvelle date bruxelloise sold out et une fanbase de Golden tichs chaque jour plus enthousiastes, Pablo Andres voit les choses en grand et se lance un nouveau défi début 2017 : rejoindre le clan très fermé des artistes belges à s’attaquer à la mythique salle de Forest National. Et c’est un succès puisqu’il devient en avril 2017 le premier comique belge à remplir, de 7.000 spectateurs en un seul soir, la salle mythique bruxelloise !

