L'humoriste Olivia Moore se la joue "égoïste" dans le 8/9

Olivia Moore était l'invité du 8/9 ce mercredi matin pour son one-woman-show Egoïste.

Après son spectacle Mère Indigne, avec lequel elle a tourné pendant 5 ans... Olivia Moore revient avec Égoïste : un spectacle sur l’amour de soi et celui des autres, éventuellement. Il faut dire que c'est suite à un Burn out, qu'elle a décidé de changer de carrière. Après le parcours raisonnable, elle a fait des études de droit, elle prend un chemin de traverse et se lance dans le stand-up! Et donc rien de tel de se recentrer un peu sur elle-même, quitte à devenir un peu égoïste ;-)

Quand elle lui dit je t’aime son mari lui dit " merci ". Ses enfants l’aiment parce qu’elle les nourrit. Et sa mère la considère comme un organe qui vit en dehors de son corps. Alors, Olivia Moore a trouvé le grand amour. Son grand amour, c’est elle-même.

Oliva Moore sera à Waterloo pour le festival Waterlol le 12 septembre prochain.