L'humoriste belge Farah résiste aux stéréotypes et aux clichés

Sur scène, Farah Résiste aux stéréotypes et aux clichés : racisme, homophobie, sexisme, aucune thématique n’est laissée de côté, tout y passe !

À 32 ans, Farah est marketing manager pour une grande banque belge le jour et stand-upeuse la nuit !

Après des études en communication, Farah El Hadji Zapatero travaille comme marketing manager dans une banque. En septembre 2015, elle souhaite mettre un peu de piment dans son quotidien. Comme elle aime rire et faire rire, elle suit un stage au Kings of Comedy Club (Ixelles). Et là, c’est le déclic. Encouragée par ses coaches, elle se lance dans le stand-up. Très vite, Farah est engagée pour faire les premières d’humoristes confirmé·es, comme Laurence Bibot… Son humour acide, drôle, mais jamais foncièrement méchant sévit aussi sur les ondes de la RTBF dans, les enfants de Choeurs (VivaCité) ou encore le Café serré (La Première).