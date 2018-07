Focus sur les sorties ciné de la semaine avec Frédéric qui expose sous les projecteurs trois films tous genres confondus. "L'homme qui tua Don Quichotte"... Le film maudit aux multiples déboires trône enfin sur l'écran et oui... C'est une belle réussite. "Roulez jeunesse"... avec Eric (et Ramzi) , il ne fait pas que dans le scato notre ami et c'est très bien. C'est drôle, c'est tendre et on pleure. "Hôtel Artemis"; un thriller qui signe le retour de Jodie Foster... Une série B qu'on aime bien.

L'HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE... Le film maudit... tant le casting d'acteurs n'a eu de cesse de se jouer de mésaventures - Le plateau a été détruit plusieurs fois, Vanessa Paradis et Johnny Depp en raison de leur désamour ont déclinés, Jean Rochefort pour des raisons de santé a lui aussi dû passer la main, ... Nous voilà 25 ans plus tard et ça y'est ... Le film maudit est enfin sur la toile et c'est une belle réussite ! Il y a beaucoup d'humour - c'est un peu longuet mais ça se regarde avec plaisir !

ROULEZ JEUNESSE... Voilà Eric sans Ramzi qui fait hors créneau scato et ça marche ! Une comédie qui flirte avec le drame. Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que dirige d'une main de fer sa mère. Un jour, il dépanne une jeune femme et passe la nuit chez elle, mais au petit matin elle a disparu lui laissant sur les bras trois enfants. Roulez Jeunesse, avec Eric Judor, Deborah Lukumuena, Maxence Tual, Brigitte Rouän et Philippe Duquesne,

HOTEL ARTEMIS Jodie Foster le retour... Enfin ! C'est un thriller qui se passe au coeur d'un hôpital à Los Angeles où on enferme des cas psychiatriques graves. Jodie Foster découvre qu'un malade s'y est fait enfermer pour en tuer un autre. Il est des séries B bien foutues et c'est le cas ici, on en profite, c'est vraiment bien ! Avec Sofia Boutella, Dave Bautista, Jodie Foster Réalisé par Drew Pearce