L'histoire de France... Un drôle de bidule, un drôle de Bazar !

La vie est un drôle de bidule et parfois même un drôle de "bazar", c'est un peu comme le live de Jean-Luc, c'est souvent un foutu "bazar" mais plus encore un bien drôle de bidule ! Bidule - Inventaire - pistolets et bières... Voici les 4 mots à fourguer dans cette histoire... de France !
L’HISTOIRE DE FRANCE
CONNAISSEZ-VOUS L’HISTOIRE…
DE FRANCE ?
C’ETAIT UNE FILLE QUI VIVAIT QUELQUE PART LA-BAS
EN ARIZONA
ELLE ETAIT ASSEZ JEUNE
CAR DEPUIS SON ENFANCE
ELLE N’ETAIT PAS DU TOUT
PAS DU TOUT VIEILLE FRANCE
SI ELLE S’ETAIT APPELEE
NICARAGUA OU LICHTENSTEIN
L’HISTOIRE N’AURAIT SANS DOUTE PAS ETE
TOUT A FAIT LA MEME
MAIS HEUREUSEMENT POUR LA COMPREHENSION DE CETTE CHANSON
ELLE S’APPELAIT FRANCE
ET JE DIRAI :
" OUF…THANK YOU…MERCI
ENCORE UNE CHANCE "
LA VIE EST UN DROLE DE BIDULE
ON MET LA MARCHE AVANT ET PUIS - EN AVANT - ON RECULE
ELLE VOULAIT FAIRE DU CINEMA
HELAS POUR ELLE CA N’ALLAIT PAS
ELLE AVAIT TROP DE PELLICULES
ELLE LAISSAIT PARTOUT DES P’TITS TAS
ALORS ELLE A VOULU DANSER
MAIS CA NON PLUS CA N’MARCHAIT PAS
C’EST PAS FACILE DE VALSER
QUAND ON A DES TERMITES DANS SA JAMBE DE BOIS
SON PERE ETAIT GANGSTER
ON L’APPELAIT JOE LE DENTISTE
PARCE QU’IL AVAIT UNE DENT
CONTRE LA TERRE ENTIERE - C’ETAIT UN HOMME TRES TRISTE
C’EST LUI QUI A APPRIS A FRANCE
A DETESTER LES INVENTAIRES
A FOURRER LES PISTOLETS
ET A SERVIR LES BIERES
LA VIE EST UN DROLE DE BIDULE
ON MET LA MARCHE AVANT ET PUIS - EN AVANT - ON RECULE
UN JOUR L’HISTOIRE A BASCULE
COMME UN BATEAU EN PAPIER QUI N’A PAS PIED
ELLE EST PARTIE A BORD DE SON CHEVAL
QUI PASSAIT TOUTES SES JOURNEES A POIL
ELLE S’EST MISE A ATTAQUER
TOUTES LES FRITERIES A L’OUEST DU MISSISSIPI
ELLE PRENAIT TOUT , MEME LES CERVELAS
ET POURTANT ELLE N’AIMAIT PAS CA
UN JOUR, FRANCE A DECLARE
QU’ELLE POUVAIT TUER UN ACARIEN A SIX PIEDS
ALORS QUE TOUT LE MONDE SAIT
QUE LES ACARIENS ONT HUIT PATTES (C’EST DECONNER)
COMME ELLE AVAIT MENTI
IL FALLAIT QU’ELLE SOIT BIEN PUNIE
ON L’A CONDAMNEE A ECOUTER CHARLES
AZNAVOUR…L’INTEGRALE
LA VIE EST UN DROLE DE BIDULE
ON MET LA MARCHE AVANT ET PUIS - EN AVANT - ON RECULE
LA VIE EST UN DROLE DE BAZAR
ON ETEINT LA LUMIERE ET ON S’ETONNE QU’IL FASSE TOUT NOIR