L'histoire de France... Un drôle de bidule, un drôle de Bazar !

La vie est un drôle de bidule et parfois même un drôle de "bazar", c'est un peu comme le live de Jean-Luc, c'est souvent un foutu "bazar" mais plus encore un bien drôle de bidule ! Bidule - Inventaire - pistolets et bières... Voici les 4 mots à fourguer dans cette histoire... de France !

L’HISTOIRE DE FRANCE

CONNAISSEZ-VOUS L’HISTOIRE…

DE FRANCE ?

C’ETAIT UNE FILLE QUI VIVAIT QUELQUE PART LA-BAS

EN ARIZONA

ELLE ETAIT ASSEZ JEUNE

CAR DEPUIS SON ENFANCE

ELLE N’ETAIT PAS DU TOUT

PAS DU TOUT VIEILLE FRANCE

SI ELLE S’ETAIT APPELEE

NICARAGUA OU LICHTENSTEIN

L’HISTOIRE N’AURAIT SANS DOUTE PAS ETE

TOUT A FAIT LA MEME

MAIS HEUREUSEMENT POUR LA COMPREHENSION DE CETTE CHANSON

ELLE S’APPELAIT FRANCE

ET JE DIRAI :

" OUF…THANK YOU…MERCI

ENCORE UNE CHANCE "

LA VIE EST UN DROLE DE BIDULE

ON MET LA MARCHE AVANT ET PUIS - EN AVANT - ON RECULE

ELLE VOULAIT FAIRE DU CINEMA

HELAS POUR ELLE CA N’ALLAIT PAS

ELLE AVAIT TROP DE PELLICULES

ELLE LAISSAIT PARTOUT DES P’TITS TAS

ALORS ELLE A VOULU DANSER

MAIS CA NON PLUS CA N’MARCHAIT PAS

C’EST PAS FACILE DE VALSER

QUAND ON A DES TERMITES DANS SA JAMBE DE BOIS

SON PERE ETAIT GANGSTER

ON L’APPELAIT JOE LE DENTISTE

PARCE QU’IL AVAIT UNE DENT

CONTRE LA TERRE ENTIERE - C’ETAIT UN HOMME TRES TRISTE

C’EST LUI QUI A APPRIS A FRANCE

A DETESTER LES INVENTAIRES

A FOURRER LES PISTOLETS

ET A SERVIR LES BIERES

LA VIE EST UN DROLE DE BIDULE

ON MET LA MARCHE AVANT ET PUIS - EN AVANT - ON RECULE

UN JOUR L’HISTOIRE A BASCULE

COMME UN BATEAU EN PAPIER QUI N’A PAS PIED

ELLE EST PARTIE A BORD DE SON CHEVAL

QUI PASSAIT TOUTES SES JOURNEES A POIL

ELLE S’EST MISE A ATTAQUER

TOUTES LES FRITERIES A L’OUEST DU MISSISSIPI

ELLE PRENAIT TOUT , MEME LES CERVELAS

ET POURTANT ELLE N’AIMAIT PAS CA

UN JOUR, FRANCE A DECLARE

QU’ELLE POUVAIT TUER UN ACARIEN A SIX PIEDS

ALORS QUE TOUT LE MONDE SAIT

QUE LES ACARIENS ONT HUIT PATTES (C’EST DECONNER)

COMME ELLE AVAIT MENTI

IL FALLAIT QU’ELLE SOIT BIEN PUNIE

ON L’A CONDAMNEE A ECOUTER CHARLES

AZNAVOUR…L’INTEGRALE

LA VIE EST UN DROLE DE BIDULE

ON MET LA MARCHE AVANT ET PUIS - EN AVANT - ON RECULE

LA VIE EST UN DROLE DE BAZAR

ON ETEINT LA LUMIERE ET ON S’ETONNE QU’IL FASSE TOUT NOIR