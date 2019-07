L'evasion Express vous emmène à Mini-Europe et son festival médiéval!

DECOUVREZ LES PLUS CHOUETTES COINS D’EUROPE…

Situé au pied de l’Atomium, MINI-EUROPE est le seul parc où, en quelques heures, vous voyagez à travers l’Europe. Un périple que vous ne ferez nulle part ailleurs. Flânez dans les atmosphères typiques des plus belles villes du Vieux Continent. Le carillon incomparable de Big Ben vous accueille au coeur de Londres. Les gondoles et les mandolines vous font découvrir les charmes de Venise. Suivez le Thalys de Paris jusqu’à l’autre bout de la France. Déclenchez vous-même les animations: l’éruption du Vésuve, la chute du mur de Berlin, la corrida à Séville et tant d’autres…

Au total 350 maquettes et animations d’un niveau de finition inégalé. Visitez aussi la toute nouvelle expo Spirit of Europe, riche en jeux multimédia interactifs.

MINI-EUROPE… une visite à ne pas manquer lors de votre passage à Bruxelles !

Les 13 et 14 juillet

Le programme d’animations a été développé pour Mini-Europe par les Compagnons de l’Ecuelle Asbl, également organisateur des fêtes médiévales du Château de Feluy.

C’est la fête médiévale à Mini-Europe. Actionnez vous-même les chevaliers, archers et dragons miniatures!

Oyez Oyez bonne gens … et ces 13 et 14 juillet participez à une véritable fête médiévale avec artisans, animations, combats et jeux pour enfants !

C’est la fête médiévale à Mini-Europe : de nouvelles animations miniatures ont été développées, actionnez vous-même les chevaliers, archers et dragons miniatures!



Afin d’inaugurer dignement ces nouvelles animations, exceptionnellement, le visiteur bénéficiera d’un programme d’animation médiéval grandeur nature !

Oyez Oyez, bonnes gens ces 13 et 14 juillet venez à la fête médiévale de Mini-Europe où artisans, animations musicales et autres, véritables combats et jeux pour enfants vous seront proposés sans aucun supplément de prix au prix d’entrée du parc!



Les héritages européens enrichis par l’époque médiévale !



Dès ce 13 juillet, Mini-Europe propose cinq animations et autres scènes miniatures mettant en scène notre héritage médiéval réel et imaginaire, agrémenté d’une touche d’humour:



La victoire sur les Maures d’Afonso Henriques, le premier roi du Portugal.

La Peste noire, qui a décimé près de la moitié de la population européenne au Moyen Âge.

Quel est l’archer qui remportera le concours et qu’adviendra-t-il des flèches égarées ?

Tout se déroulera-t-il comme prévu lors de cette joute entre chevaliers ?

Un prince charmant escalade le balcon de la princesse. Mais comment réagira le dragon ?

Ces 13 et 14 juillet, un programme d’activités médiévales vient renforcer la présence des nouvelles animations miniatures au sein du parc:



Le programme d’animations a été développé pour Mini-Europe par les Compagnons de l’Ecuelle Asbl, également organisateur des fêtes médiévales du Château de Feluy.



Au programme,



De l’Artisanat : Frappe de monnaie (Louis XI, 15ème siècle), Batteur d’armure, Forge médiévale, Broderie, couture

Présentation d’armes et d’armures du 15ème siècle, démonstration de combats en lice, la tente d’un capitaine d’armée en campagne et des animations

Concert de harpe médiévale , quatuor de chanteurs médiévaux, duo de flute traversière et harpe médiévale et cracheur de feu

Déambulation d’un prisonnier avec garde et grand Bailly

Jeux en bois pour les enfants

Toutes les infos :Ici