L'été des super-héros Marvel... C'est l'événement à ne pas rater !

L’Eté des super-héros Marvel à Disneyland Paris...

C’est THE événement à Disneyland Paris: les super-héros de Marvel ont débarqué et sont tous rassemblés, pour la première fois en Europe, jusqu’au 30 septembre dans le Parc Walt Disney Studios.

Tout cet été, vous pourrez donc rencontrer, en vrai, les Avengers: Captain America, SpiderMan, Hulk, Thor, Iron Man, Black Widow, Black Panther et bien d’autres. Vous pourrez:

Vous faire prendre en photo avec eux

Vous faire maquiller comme eux

Participer à des repas en leur compagnie

Participer à des séjours 100% Marvel

Assister à de tout nouveaux spectacles, à commencer par l’incroyable:

Alliance des Super Héros:

= un spectacle qu’il a fallu 1 an à monter, avec le concours de 300 professionnels. En fait, le Studio Theatre, qui accueille le spectacle, a été complètement repensé pour accueillir les dernières technologies de pointe.

= On va y vivre notamment le combat de tous les super-héros, en chair et en os, contre le super-vilain Thanos, sur une scène de 400 m2, entourés d’écrans à 180° (comme si on était DANS un film), avec le plus grand écran LED d’Europe, des effets spéciaux, de la pyrotechnie…

= Spectacle impressionnant mais familial, joué jusqu’à 5 fois par jour.

Autre spectacle-expérience à vivre: "Danse avec les gardiens de la Galaxie"

= Spectacle en plein air, où on doit aider les Gardiens de la Galaxie à sauver le monde en dansant sur les musiques préférées de Star-Lord (le héros principal): des musiques des années 70 et 80, signées des Jackson Five, de Marvin Gaye, de David Bowie…