L'encyclo spectacle c'est comme c'est pas sorcier version Jim Carrey !

L’humoriste Max Bird était avec nous ce matin pour nous présenter son one-man-show L’encyclo-spectacle.

Avec L’encyclo-spectacle, Max Bird vous emmène loin des codes habituels du one-man-show. Passionné de biologie et d’ornithologie, il vulgarise la science et vous emmène dans des univers lointains mais humoristiques !

Max Bird a aussi participé à la saison 3 de On n’demande qu’à en rire présenté par Laurent Ruquier.

Du rire, de la science, des mimiques, de la dopamine, ... C'est scientifiquement prouvé !

Un spectacle où tout est abordé sous son point de vue scientifique. En fait c'est un peu le "c'est pas sorcier" animé par Jim Carrey ! Max Bird y décortique des idées reçues - il nous fait rire sur des sujets pas drôles à la base, c'est plus facile !

Genre ? : "pourquoi les molécules d'alcool nous rendent ivre ?"... Tout autant de sujets scientifiquement prouvés qui abreuvent la salle avec le plein d'humour ! Max Bird en fait c'est un peu un professeur qui prêche dans des salles plus grandes et moins disciplinées !

Youtube Mania...

Youtube est un peu le passage obligé. Mais le montage, le son rebutaient notre homme à la grande aisance scénique. Ce média est cependant ce qui a permis à son spectacle de décoller : "c'est une merveilleuse exposition médiatique !" Aujourd'hui ce sont 500 000 abonnés youtube sur les délires de Max Bird ! "Le public est fidélisé et s'il aime ces vidéos, il vient me voir en spectacle étant déjà averti - conquis et sur la même longueur d'ondes".

Vous aimez Jim Carrey ? vous aimez rire ? Vous vous demandez encore pourquoi les molécules d'alcool nous rendent ivre ? ... Alors vous allez aimer Max Bird qui boostera votre dopamine avec son encyclo - spectacle !

En spectacle ce samedi 20 octobre à BRUXELLES au Whalll (Centre culturel de Woluwé Saint-Pierre)