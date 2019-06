L'écrivain Fabrice Bellengier nous présente son livre Michael Jackson, 40 ans de règne du roi de la pop

; - © Tous droits réservés

Fabrice Bellengier - Le 8-9: l'invité - 28/06/2019 L’écrivain Fabrice Bellengier pour son livre Michael Jackson, 40 ans de règne du roi de la pop. 10 ans après sa disparition (c'était le 25 juin 2009), le chanteur de Bad et Thriller continue de fasciner et de défrayer la chronique. Dans cette biographie, Fabrice Bellengier retrace les grands moments qui ont marqué la vie de Michael Jackson, de ses chansons à ses clips, en passant par son look et son inimitable style de danse. Un parcours atypique et singulier. Déjà auteur de biographies sur Charlotte Gainsbourg et Supertramp, Fabrice Bellengier nous dresse ici le portrait du roi de