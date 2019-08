Dernière Heure"L’e-commerce se tourne vers les magasins physiques"

La croissance de l’e-commerce ne cesse de battre des records. Pourtant les e-tailers ou les pure players comme on les appelle, sont de plus en plus nombreux à ne plus se limiter aux boutiques en ligne et investissent les villes pour ouvrir des enseignes physiques. L’e-commerce est-il victime d’une forme de lassitude de la part des consommateurs ? “Ce n’est pas une réelle tendance de fond”, pointe Nicolas Van Zeebroeck, professeur d’économie et de stratégie digitale à Solvay. “Certes, on se rend compte que l’e-commerce peut avoir un impact désastreux sur l’environnement. Quand un client commande quatre produits pour faire son choix et en retourne trois, c’est assurément une gabegie et cela nuit à l’environnement.

Et si l’on se tourne de plus en plus vers le commerce local, c’est aussi pour cela et parce qu’on se rend compte qu’en se focalisant uniquement sur les achats en ligne, on assiste à une désertification des artères commerçantes. Mais cela ne veut pas dire que le commerce électronique est à la porte d’un profond changement des mentalités. Au contraire, il va continuer à performer et sa croissance va se poursuivre à un rythme effréné.”