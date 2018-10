 l'atelier de couture de La Marquise de Say... A découvrir en ce "Week-end Bienvenue" !

Déjà le dernier week-end «Wallonie Week-end Bienvenue» de l’année! A ne pas louper, c'est le bon plan évasion que nous propose Sarah.

Le principe: Plusieurs week-ends par an, différentes communes de Wallonie sont mises à l’honneur au travers de leurs habitants (les «ambassadeurs»), qui vous font découvrir leur métier, leur passion... Tout est gratuit et chaque commune propose entre 30 et 55 découvertes.

Les 4 communes à l’honneur ce week-end : Combain-au-Pont (province de Liège), Rochefort (province de Namur), Perwez (Brabant Wallon) et Habay (province de Luxembourg)

l’atelier de couture de La Marquise de Say

Côté originalité - direction Comblain pour découvrir cet atelier de couture de La Marquise de Say, avec la styliste, Mlle Dieudonné, qui réalise des créations originales !

Elle est en effet spécialisée dans la mode historique, et surtout de la Belle Epoque (années 1900), créant de véritables costumes sur mesure (de scène, pour se déguiser, pour aller à un bal, se marier…) ou des tenues de tous les jours inspirées de l’époque, avec une préférence pour le Steam Punk, un mouvement dont les membres sont fans de l’univers de la science-fiction victorienne, dans l’esprit de l’univers de Jules Verne. Mais la styliste est aussi corsetière, créant des corsets à l’ancienne dans de superbes tissus de tous les styles, avec pourquoi pas des licornes, des icônes religieuses ou encore des dessins sur le thème de Heidi. Il y a aussi des corsets très classiques et d’autres, en cuir, très olé-olé!

- Autres possibilités, dans d’autres styles et dans les autres communes: visiter une éolienne, un atelier de cuisine veggie, un centre de tri de déchets, l’asbl Sans Collier, une créatrice qui customise des meubles et autres objets en y collant des serviettes, une collectionneuse de montres publicitaires… Bref il y ebn a pour tous les goûts, toutes les curiosités et tous les plaisirs !

 Infos: www.walloniebienvenue.be et vivacite.be