L'album de Johnny Hallyday sortira ce 19 octobre

Tous les mardis dans le "8-9", Julie Compagnon fait le point sur l'actualité musicale de la semaine. Au programme ce mardi : l'annonce de la date de sortie de l'album posthume de Johnny Hallyday et Zaz "Qué vendra".

"Mon pays c'est l'amour", l'album posthume de Johnny contiendra 10 chansons au lieu des 12 pressenties. C'est le 51ème album de Johnny Hallyday. Parmi les 10 titres citons "Back in L.A." signé Miossec; "J'irai parlé au diable"; "Made in Rock'n Roll", "Je ne suis qu'n homme", etc... Selon Laetitia, il s'agit d'un album très personnel, où il se raconte en tant qu'homme. Sortie prévue le 19 octobre.

"Qué Vendra", un album qui marque le retour de Zaz... Une artiste dont on adore ou déteste la voix.