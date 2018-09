L' ADN Codant permettrait de résoudre les tueries du Brabant !

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux :

- La DH : "La clef du dossier des tueries du Brabant"

- Les rebondissements permanents depuis plus de 35 ans ! L' ADN codant permettrait de résoudre cette affaire des tueries du Brabant. Une arme efficace pour la police Belge. Un système encore non autorisé chez nous, il est interdit de procéder à ce type d'analyse. Un petit détour par la France s'impose afin d'aller de l'avant ! Un rebondissement de plus en cette affaire.

- L' Avenir : "Trop de bruit : 1 Million de Wallons concernés". La pollution sonore est pointée du doigt. Le bruits des moteurs, pour certains regarder la TV fenêtre ouverte est mission impossible, ... C'est insupportable. 209 communes wallonnes seront analysées pour trouver des solutions à l'avenir avec le positionnement d'écrans anti-bruit, de végétation qui ne constitue pas cependant un écran acoustique par excellence.

- La Libre : "Une menace de grève ! La Belgique c'est moins de 6% de trafic de Ryanair"

- Sud Presse : "Une nouvelle école près de Pairi Daiza" - Un éco-village verrait le jour aux abords du site animalier avec notamment un home, une crèche et une école de secondaire. Des stages à Pairi Daiza seraient proposés aux élèves ... un projet qui fit bien des adeptes.

- La DH : "Graapz, la nouvelle arme anti-gaspi" - Vous créez un abonnement et payez 20 euros par mois. Vous receverez 20 kilos de fruits et légumes invendus.