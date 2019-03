Kody et Zidani, un Show "Rire pour conscientiser"

RIRE ENSEMBLE

UNE SOIRÉE HUMORISTIQUE EXCEPTIONNELLE !

Les meilleurs artificiers de l’humour belge et français vous donnent rendez-vous pour un show rythmé et désopilant le 30 mars prochain au Palais 12!

En piste, l’incontournable Guillermo Guiz, l’optimiste PE, le serial-looser autoproclamé Inno JP et l’extravagante Zidani, une référence de l’humour noir-jaune-rouge. Côté hexagone, Donel Jack'sman, ancien lauréat de l'émission On n'demande qu'à en rire, Bun Hay Mean, dit " le Chinois marrant " ou encore dame Shirley Souagnon, ex-pensionnaire du Jamel Comedy Club et humoriste engagée... Une fine équipe réunie pour vous faire rire sans filet, en jonglant avec l’épineux sujet du harcèlement de rue.

Rire ensemble, c’est le 30 mars prochain au Palais 12 à Bruxelles.

https://www.rire-ensemble.be/