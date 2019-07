Knokke impose un dress code !

À quoi la série « Harry Potter » pourrait ressembler

Elle a beau avoir été démentie, la rumeur selon laquelle Warner planche sur un projet poudlardien est tenace. Et plausible, d'après La Gazette du sorcier.

C'est une rumeur qui revient d'autant plus facilement qu'on voudrait tous y croire. Selon le site américain We Got This Covered, Warner Bros. serait en train de développer, pour sa future plateforme de streaming, une série ancrée dans l'univers de Harry Potter. L'information a très vite été démentie par des représentants de J. K. Rowling, mais il n'est pas interdit de continuer à rêver, d'autant plus que ce genre de démentis ne veut pas forcément dire grand-chose : si Warner est bel et bien aux prémices d'un projet de série, il est évident que personne ne communiquera dessus avant que ledit projet ne se concrétise. Mais s'il se concrétisait, quelle forme prendrait-il ? On en discute avec Corentin, directeur de publication de La Gazette du sorcier.