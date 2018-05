Kevin et Tom... un duo déjanté et full autodérision !

Kevin et Tom - le duo de charme - qui fait fondre totalement notre expert en relooking David - était avec nous ce matin pour présenter leur spectacle… Kevin et Tom !

Duo déjanté, Kevin et Tom se parlent sans se comprendre, nagent dans l’absurde et se révèlent tour à tour, comédiens, chanteurs ou musiciens. Un premier spectacle bourré d’autodérision qui nous propose une galerie de personnages fêlés.

Alors on va les voir parce qu'ils sont beaux ou parce qu'ils sont drôles ?

Et pourquoi choisir ? Pour les deux bien sûr !

On est dans l'humour visuel mais en plus il y a le chant, la danse, ... On emmène les gens dans un univers créé.

On se différencie des autres, on aime ça. On se marre - on est potes - on aime écrire et on le fait ensemble.

Ah petite confidence, mais oui... lui, oui le plus grand, Tom... C'est le fils de Michel Leb ! Et on parie que papa met son grain de sel dans le spectacle. Et bien non il fait juste des suggestions mais le duo reste en free style. C'est le public qui tranche de toute façon.

La source d'inspiration c'est du Leb déjà - c'est très visuel, très corporel - fusionnel. On n'est pas souvent dans l'humour grassouillet on va un peu plus loin dans les personnages. Le papa de Kevin par contre est coiffeur et donc son seul conseil : "coupez" !

Kevin et Tom seront le 13 septembre à 18h30 à la salle Bastin à Waterloo.