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KATIANA ELLE A ... L'ATHLÈTE DE L'EMPLOI !

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Notre Jean-Luc Fonck National fait sa joyeuse rentrée ce vendredi avec Katiana. Katiana qui est "belle" et bien là - Katiana en fait elle a ce que d'autres n'ont pas, katiana elle a l'athlète de l'emploi et c'est juste pour ça que Katiana est là. 

KATIANA

KATIANA ELLE A

QUELQUE CHOSE EN ELLE QUE LES AUTRES N'ONT PAS

KATIANA ELLE EST

DIFFÉRENTE MAIS NOUS ON ADORE ÇÀ 

KATIANA ELLE A

UN NEZ TELLEMENT COMME UNE PATATE QU'ON DIRAIT QU'ELLE EN A TROIS 

KATIANA ELLE EST A MOITIE REPTILE ET A MOITIE PAS

ELLE AURAIT DÛ VIVRE À RENNES

PARCE QUE KATIANA C'EST MA REINE À MOI 

MAIS ELLE HABITE À WEZEMBEEK-OPPEM  

ET CA JE COMPRENDS PAS POURQUOI

KATIANA ELLE A 

LES YEUX BLONDS ET PUIS LES CHEVEUX VERTS 

KATIANA ELLE EST 

EN MÊME TEMPS PARFOIS LA ET EN MÊME TEMPS PARFOIS PAS LÀ 

KATIANA ELLE A 

DE GRANDS PIEDS MAIS ELLE EST DANS SES PETITS SOULIERS QUAND

KATIANA ELLE EST 

EN TRAIN DE PLEURER DEVANT LE JITE 

ELLE AURAIT DÛ VIVRE À BOURGES 

PARCE QUE KATIANA C'EST MA BOURGE À MOI

MAIS ELLE HABITE À WEZEMBEEK-OPPEM 

ET CA JE COMPRENDS PAS POURQUOI

KATIANA ELLE A

UN REGARD DU NORD QUAND ELLE ATTEND SON TRAIN

KATIANA EL - LE 

DIT QU'ELLE N'AIME PAS LES CONGRATULATIONS MAIS ELLE AIME BIEN

KATIANA ELLE A

DES MOMENTS D'ABSENCES DES MOMENTS D'EXTRAVAGANCES QUAND

KATIANA ELLES EST

TOUT'NUE DANS L'AQUARIUM ET QU'ELLE DANSE 

ELLE AURAIT DÛ VIVRE À MARCHE 

PARCE QUE ÇA MARCHE ENTRE KATIANA ET MOI

MAIS ELLE HABITE À WEZEMBEEK-OPPEM 

ET CA JE COMPRENDS PAS POURQUOI 

KATIANA ELLE A

UN COTE BIZARRE ; L’AUTRE COTE , ELLE A PAS

KATIANA EL-AI-

ME QUAND C’EST HORRIBLE ET QUE RIEN NE VA

KATIANA ELLE A 

L'ATHLÈTE DE L'EMPLOI MAIS 

KATIANA EST EST 

A LA HAUTEUR MAIS A LA LONGUEUR ELLE EST PAS

ELLE AURAIT DÛ VIVRE À RENNES

PARCE QUE KATIANA C'EST MA REINE À MOI 

MAIS ELLE HABITE À WEZEMBEEK-OPPEM  

ET CA JE COMPRENDS PAS POURQUOI

ELLE AURAIT DÛ VIVRE À RENNES

PARCE QUE KATIANA C'EST MA REINE À MOI 

AVANT ELLE VIVAIT À LOURDES 

MAIS ELLE A PERDU DU POIDS

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