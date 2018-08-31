Notre Jean-Luc Fonck National fait sa joyeuse rentrée ce vendredi avec Katiana. Katiana qui est "belle" et bien là - Katiana en fait elle a ce que d'autres n'ont pas, katiana elle a l'athlète de l'emploi et c'est juste pour ça que Katiana est là.
KATIANA
KATIANA ELLE A
QUELQUE CHOSE EN ELLE QUE LES AUTRES N'ONT PAS
KATIANA ELLE EST
DIFFÉRENTE MAIS NOUS ON ADORE ÇÀ
KATIANA ELLE A
UN NEZ TELLEMENT COMME UNE PATATE QU'ON DIRAIT QU'ELLE EN A TROIS
KATIANA ELLE EST A MOITIE REPTILE ET A MOITIE PAS
ELLE AURAIT DÛ VIVRE À RENNES
PARCE QUE KATIANA C'EST MA REINE À MOI
MAIS ELLE HABITE À WEZEMBEEK-OPPEM
ET CA JE COMPRENDS PAS POURQUOI
KATIANA ELLE A
LES YEUX BLONDS ET PUIS LES CHEVEUX VERTS
KATIANA ELLE EST
EN MÊME TEMPS PARFOIS LA ET EN MÊME TEMPS PARFOIS PAS LÀ
KATIANA ELLE A
DE GRANDS PIEDS MAIS ELLE EST DANS SES PETITS SOULIERS QUAND
KATIANA ELLE EST
EN TRAIN DE PLEURER DEVANT LE JITE
ELLE AURAIT DÛ VIVRE À BOURGES
PARCE QUE KATIANA C'EST MA BOURGE À MOI
MAIS ELLE HABITE À WEZEMBEEK-OPPEM
ET CA JE COMPRENDS PAS POURQUOI
KATIANA ELLE A
UN REGARD DU NORD QUAND ELLE ATTEND SON TRAIN
KATIANA EL - LE
DIT QU'ELLE N'AIME PAS LES CONGRATULATIONS MAIS ELLE AIME BIEN
KATIANA ELLE A
DES MOMENTS D'ABSENCES DES MOMENTS D'EXTRAVAGANCES QUAND
KATIANA ELLES EST
TOUT'NUE DANS L'AQUARIUM ET QU'ELLE DANSE
ELLE AURAIT DÛ VIVRE À MARCHE
PARCE QUE ÇA MARCHE ENTRE KATIANA ET MOI
MAIS ELLE HABITE À WEZEMBEEK-OPPEM
ET CA JE COMPRENDS PAS POURQUOI
KATIANA ELLE A
UN COTE BIZARRE ; L’AUTRE COTE , ELLE A PAS
KATIANA EL-AI-
ME QUAND C’EST HORRIBLE ET QUE RIEN NE VA
KATIANA ELLE A
L'ATHLÈTE DE L'EMPLOI MAIS
KATIANA EST EST
A LA HAUTEUR MAIS A LA LONGUEUR ELLE EST PAS
ELLE AURAIT DÛ VIVRE À RENNES
PARCE QUE KATIANA C'EST MA REINE À MOI
MAIS ELLE HABITE À WEZEMBEEK-OPPEM
ET CA JE COMPRENDS PAS POURQUOI
ELLE AURAIT DÛ VIVRE À RENNES
PARCE QUE KATIANA C'EST MA REINE À MOI
AVANT ELLE VIVAIT À LOURDES
MAIS ELLE A PERDU DU POIDS