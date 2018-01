Justin Timberlake, Les Cats on Trees et Simple Minds font l'actu de la semaine !

Focus ce mardi sur l'actu musicale avec trois sorties que nous présente Julie Compagnon...

Justin Timberlake... Non, il n'avait pas vraiment disparu, il travaille avec beaucoup de monde, on le voit sur les réseaux sociaux. Il présente ici son nouveau single très robotisé "filthy". Alors ça suscite la polémique sur le plateau... En une semaine ça ne s'est pas amélioré mais il peut nous surprendre car parfois après une ou deux écoutes on finit par adhérer... ou pas. On peut d'ores et déjà dire que ... c'est un style ! Peut-être un tube dans quelques semaines.

Les Cats on trees... anciens coachs à The Voice Belgique. Ils n'ont pas changés oh pas qu'ils ne se renouvellent pas mais ils sont belle et bien fidèles à leur identité. Ils proposent un titre qui annonce leur futur album qui sortira le 16 mars. "Keep on dancing"... Un single très réussi, un chouette duo émouvant, on aime tout de suite.

Simple Minds... Ils viennent de réactiver le groupe ! Ils sortent un nouveau single "Magic".. Ca annonce du tout bon simple Minds. Eux non plus ça n'a pas beaucoup changé non ? Dans la production de la voix on retrouve un peu du chanteur Coldplay. Et la bonne mauvaise nouvelle : ils partent en tournée mais pour celui du 18 février à Bruxelles Bruxelles ... c'est complet, et oui ! Pas cool.