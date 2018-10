Just stay... Bastian Baker nous offre un live guitare voix ce matin et c'est cadeau !

Le chanteur suisse Bastian Baker était avec nous dans le studio pour nous présenter son nouvel album Bastian Baker.

Avec ce quatrième album, et après le tube I’d sing for you et sa participation comme coach dans The Voice Belgique, Bastian Baker prend un nouveau départ. Plutôt que d’écrire seul comme à son habitude, il a travaillé avec plusieurs artistes pour obtenir 14 nouveaux titres. Si la majorité de l’album a été écrit à Nashville, l’enregistrement et le mixage ont été réalisés aux États-Unis mais aussi… à Bruxelles !

Un nouvel album - une nouvelle tendance ... Ce fut 60 chansons dont 14 sélectionnées par l'artiste et étant assez différentes les unes des autres. Elles ouvrent un nouveau cycle, elles abordent un nouveau virage.

Je me suis ouvert au co-writting. J'ai bossé avec des gens très talentueux, c'était une nouvelle façon de travailler. On voyage à travers tous les styles, l'album n'a pas besoin d'être un projet avec un fil rouge, c'est chaque titre qui est un tout en soi.

Il faudra attendre le 26 octobre prochain pour découvrir cet album.

Le 15 mars, ce sera au reflektor que vous pourrez découvrir cette nouvelle fibre de l'artiste.

Ce soir, Bastian Baker fera la première partie de la chanteuse canadienne Shania Twain lors de son concert au Palais des Sports à Anvers.

Un petit cadeau en live ...

Just stay... Et comment qu'on va rester, tu penses ! Voici une perle musicale en live que nous offre Bastian Baker pour le plaisir de se mettre sur de bonnes ondes en cette journée... Et c'est cadeau.