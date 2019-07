Julien CLERC et Nicolas DIEU font l'actualité musicale de cette semaine !

Julien Clerc sortira un album de duos de ses plus grandes chansons en novembre

L'interprète de "Ma préférence à moi" se lance désormais dans un tout nouveau projet et dévoilera à l'automne un nouvel album de duos. Et pour revisiter ses plus belles chansons, l'artiste a invité Calogero, Christophe Maé, Vianney, mais aussi Florent Pagny, Carla Bruni, Philippe Katerine ou Sandrine Kiberlain. Le disque inclura par ailleurs deux inédits. "Si cet album se passe bien, on en fera un autre" a-t-il confié. Ce disque de duo sera le 25e album studio de Julien Clerc.