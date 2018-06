Julie fait pleurer sa fille...

Voici les Unes des journeaux ce mardi matin: 24 diables pour le prix de 23 / Kompany a 13 jours pour se remettre / La liste des 23 de Roberto Martinez compte 24 diables

Parmi les autres titres de la presse quotidienne, Pascal Michel a sélectionné ceux-ci:

Nainggolan en panne sèche avec sa Ferrari. Il est tombé en panne à 10m de la pompe à essence.

On paie de plus en plus avec son téléphone. Achetez et payez avec votre smartphone ! Mais est-ce que cela fait vraiment gagner du temps ?

A Herstal, Sandrine lance le premier taxi pour animaux. 7 euros pour la prise en charge et puis, on paie au kilomètre.

L’info qui n’était pas dans le journal ce matin : Julie a fait pleurer sa fille… Alors que le marchand de glace passe dans sa rue et qu’elle promet à sa fille une glace, Julie se rend compte qu’elle n’a pas de monnaie… résultat, pas de glace, les pleurs de la fille et de la maman qui se sent coupable… décevoir son enfant c’est horrible.