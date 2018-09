Journée du patrimoine

Le circuit des "empêche-pipi" à Tournai. Un empêche-pipi, c’est une construction architecturale de forme conique installée sur les façades des maisons, dans les coins des portes d’entrée, dont la forme permet de renvoyer vers le pantalon l’urine et ce, afin de dissuader ceux qui auraient été tentés de s’y soulager… On va donc faire la découverte des empêche-pipi de Tournai, mais ces constructions insolites existent en fait dans toute l’Europe, ainsi qu’en Afrique du Nord. Circuit d’1h demain matin à 9h, à réserver.

Le circuit des "empêche-pipi" à Tournai. Un empêche-pipi, c’est une construction architecturale de forme conique installée sur les façades des maisons, dans les coins des portes d’entrée, dont la forme permet de renvoyer vers le pantalon l’urine et ce, afin de dissuader ceux qui auraient été tentés de s’y soulager… On va donc faire la découverte des empêche-pipi de Tournai, mais ces constructions insolites existent en fait dans toute l’Europe, ainsi qu’en Afrique du Nord. Circuit d’1h demain matin à 9h, à réserver.

Le circuit des "empêche-pipi" à Tournai. Un empêche-pipi, c’est une construction architecturale de forme conique installée sur les façades des maisons, dans les coins des portes d’entrée, dont la forme permet de renvoyer vers le pantalon l’urine et ce, afin de dissuader ceux qui auraient été tentés de s’y soulager… On va donc faire la découverte des empêche-pipi de Tournai, mais ces constructions insolites existent en fait dans toute l’Europe, ainsi qu’en Afrique du Nord. Circuit d’1h demain matin à 9h, à réserver.

Le circuit des "empêche-pipi" à Tournai. Un empêche-pipi, c’est une construction architecturale de forme conique installée sur les façades des maisons, dans les coins des portes d’entrée, dont la forme permet de renvoyer vers le pantalon l’urine et ce, afin de dissuader ceux qui auraient été tentés de s’y soulager… On va donc faire la découverte des empêche-pipi de Tournai, mais ces constructions insolites existent en fait dans toute l’Europe, ainsi qu’en Afrique du Nord. Circuit d’1h demain matin à 9h, à réserver.

Le circuit des "empêche-pipi" à Tournai. Un empêche-pipi, c’est une construction architecturale de forme conique installée sur les façades des maisons, dans les coins des portes d’entrée, dont la forme permet de renvoyer vers le pantalon l’urine et ce, afin de dissuader ceux qui auraient été tentés de s’y soulager… On va donc faire la découverte des empêche-pipi de Tournai, mais ces constructions insolites existent en fait dans toute l’Europe, ainsi qu’en Afrique du Nord. Circuit d’1h demain matin à 9h, à réserver.

Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi à la lampe de poche. On va visiter les collections permanentes dans le noir. C’est rigolo et ça permet de redécouvrir ces œuvres du 19e siècle à aujourd’hui tout à fait autrement. Différentes visites guidées tout le week-end, et notamment pour les familles.

Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi à la lampe de poche. On va visiter les collections permanentes dans le noir. C’est rigolo et ça permet de redécouvrir ces œuvres du 19e siècle à aujourd’hui tout à fait autrement. Différentes visites guidées tout le week-end, et notamment pour les familles.

Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi à la lampe de poche. On va visiter les collections permanentes dans le noir. C’est rigolo et ça permet de redécouvrir ces œuvres du 19e siècle à aujourd’hui tout à fait autrement. Différentes visites guidées tout le week-end, et notamment pour les familles.

Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi à la lampe de poche. On va visiter les collections permanentes dans le noir. C’est rigolo et ça permet de redécouvrir ces œuvres du 19e siècle à aujourd’hui tout à fait autrement. Différentes visites guidées tout le week-end, et notamment pour les familles.

Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi à la lampe de poche. On va visiter les collections permanentes dans le noir. C’est rigolo et ça permet de redécouvrir ces œuvres du 19e siècle à aujourd’hui tout à fait autrement. Différentes visites guidées tout le week-end, et notamment pour les familles.