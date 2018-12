Johnny Hallyday, plus "vivant" que jamais !

Johnny Hallyday - © Tous droits réservés

Aujourd'hui, Sud Presse fait le buzz grâce à sa Une, à propos de Johnny Hallyday : "Il est resté vivant ! Le quotidien fait état de 10 preuves".



Après un an, l'article presse prouve que, par son histoire d'héritage, son album, son fils qui lui écrit une chanson, ... Johnny est toujours bien présent dans les mémoires et les cœurs, même plus que jamais.

Vivacité lui rend d'ailleurs hommage ce soir de 19h à 20h en diffusant les titres sélectionnés par les auditeurs...