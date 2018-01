Joëlle Scoriels présente les D6bels Music Awards ce soir sur La Deux

A 20h25 ce soir sur La Deux sera diffusée en direct la 3ème cérémonie des D6bels Music Awards. La cérémonie présentée par Joëlle Scoriels récompense le meilleur de la musique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Joëlle était l'invitée du 8-9 ce matin.

Petit teasing pour commencer : il y aura une prestation très spéciale d'Adamo accompagné de Suarez. Il y aura aussi évidemment plein d'autres artistes qui feront le show sur scène : Témé Tan, Isha, Girls in Hawaii, Henri PFR, Loïc Nottet, etc.

Le studio est cette année tout aussi magnifique que les nommés avec notamment des écrans au plafond qui forment "une voûte céleste".

C'est un écrin splendide pour mettre en valeur les artistes

Quant aux récompenses et aux gagnants, la surprise reste totale pour les artistes puisqu'ils ne sont pas mis au courant à l'avance s'ils sont vainqueurs. "Les artistes sont présents parce qu'ils sont contents de participer à un événement comme les D6bels Music Awards qui les met vraiment en valeur et non pas parce qu'on les invite en leur glissant à l'oreille qu'ils remportent un prix."

Le Hit de l'année déterminé en direct

En plus des 10 trophées décernés ce soir et les votes du secteur de la musique, les téléspectateurs sont invités à voter en direct pour la chanson hit de l'année ! Par SMS au 6015 (0,75€), envoyez :