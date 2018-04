Joël Dicker nous emmène une fois encore dans une enquête haletante...

Joël Dicker était l'invité du 8/9 ce lundi pour son nouveau roman La disparition de Stephanie Mailer.

Après l’énorme succès de La vérité sur l’affaire Harry Quebert (bientôt adapté en série télé), le dernier livre de Joël Dicker nous emmène une nouvelle fois dans une enquête à rebondissements.

En 1994, aux Etats-Unis, deux policiers enquêtent sur le meurtre du maire, de sa famille et d’une joggeuse. 20 ans plus tard, la journaliste Stephanie Mailer informe les deux policiers qu’ils se sont trompés de coupable.

Un roman qu'il ne faut pas voir qu'un un simple fait divers sordide selon l'auteur.

Ce n'est pas un roman sur un tueur en série. Ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi quelqu'un de "normal" peut passer à l'acte. Qu'est-ce qui peut justifier pour lui-même, de tuer.

Une histoire qui se déroule une nouvelle fois aux Etats-unis... Même si certains lecteurs souhaiteraient que ses romans prennent vie en Suisse, en France ou Belgique, Joël Dicker ne se sent pas encore prêt à cela. Il a encore besoin de mettre de la distance entre lui et ses romans. Il faut dire que pour l'auteur chaque nouveau roman est une marche de progression. Si aujourd'hui le succès est plus qu'au rendez-vous, il a dû affronter plusieurs refus avant de voir un de ses romans publié pour la première fois.