Jill... La star des stars côté "influenceurs-youtubeurs"

Petit détour par la librairie avec Audray qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux :

- Dh : "Les pompiers sont à bout... on les appelle pour des queues de cerise" !

On les appelle pour sauver un chat coincé dans une machine à laver par exemple, pour connaitre les horaires de trains, des médecins de garde, ... On les appelle en fait quand on ne sait pas qui appeler ! Ils sont en sous effectif déjà et ce centrer sur leurs véritables missions serait précieux.

- L' Avenir : Basket ... "Des larmes mais surtout une grande fierté !

- La Libre : "l'Indonésie meurtrie par un séisme suivi d'un tsunami"

Un contrôleur aérien est resté dans la tour de contrôle pour faire décoller un avion a du fait pu sauver des personnes... au prix de sa vie ! - un belge a sauvé aussi une petite fille - il est des histoires poignantes en ces circonstances.

Et au coeur de votre quotidien :

-"La spiruline ... les dessous d'un supra-aliment" - un aliment très prisé - elle contient notamment de la vitamine D qui provient des déjections des mouettes ! Les mouettes se lâchent sur les algues donc attention à ne pas surconsommer.

- Les youtubeurs - influenceurs sur les réseaux sociaux... une affaire qui marche !

Si on se penche sur le top 10 des animateurs les plus suivis on y trouve... Sara De Paduwa avec ses 10 000 abonnés.

Mais la star des stars c'est : ... Jill

Jill a débuté dès le début de cette tendance, elle gagne entre 100 et 4000 euros par publication... Elle a 196 000 abonnés ! "Il faut un gros mental pour accepter toutes les critiques " !

- Une voiture mise aux enchères ... La Rolls de Mohammed Ali mise en vente à Knokke le we prochain. On part de 60 000 euros - et oui elle a toute une histoire !