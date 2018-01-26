Jean-Luc signe une oeuvre majeure et inédite ce matin!

Comme tous les vendredis, on attendait avec impatience la chanson de Jean-Luc Fonck... et on n'a pas été déçu ;-)
Parfum - Dunk - Examen et Durbuy sont les 4 mots proposés par les auditeurs cette semaine. 4 mots à glisser dans l'oeuvre inédite du jour!
"JE PARS"
(AUJOURD’HUI) C’EST DECIDE - JE PARS
J’AI DECIDE DE M’EN ALLER - JE PARS
JE M’EN VAIS SANS ME RETOURNER - JE PARS
SANS FERRARI ,SANS REMORDS, SANS REGRETS - JE PARS
JE SORS, JE FERME LA PORTE - JE PARS
JE LAISSE LA RADIO ALLUMEE - JE PARS
A L’EXTERIEUR, C’EST DEHORS - JE PARS
JE SUIS UN AVENTURIER - JE PARS
JE PARS POUR FAIRE LE TOUR …DU BLOC
J’EN PROFITERAI POUR RAMENER ….DES CLOPES
EN PASSANT PAR LA LIBRAIRIE
J’ACHETERAI LE DERNIER …FEMMES D’AUJOURD’HUI
ALORS OUI C’EST DECIDE - JE PARS
JE LAISSE TOUT DERRIERE MOI - JE PARS
Y’A COMME UN PARFUM DE DEPART PUISQUE- JE PARS
JE PARS SANS RIEN REGRETTER - JE PARS
JE PRENDS JUSTE UN PORTE-MONNAIE - JE PARS
ET UN COUPE-ONGLES ON N’SAIT JAMAIS - JE PARS
JE FAIS UN DUNK AVEC LE CHAT, JE L’ENVOIE DANS L’EVIER - JE PARS
JE SUIS UN AVENTURIER - JE PARS
JE PARS POUR FAIRE LE TOUR ….DU BLOC
J’EN PROFITERAI POUR RAMENER …..DES CLOPES
EN PASSANT J’IRAI CHEZ LE BOUCHER
ACH’TER D’ L’AMERICAIN PREPARE
QUAND JE FAIS MON EXAMEN DE CONSCIENCE
JE REVOIS TOUTES CES FOLLES EXPERIENCES
UN JOUR J’AI MEME ETE JUSQU’A DURBUY
JE SUIS UN AVENTURIER…..FAITES DURBUY
J’AI VU LES MONTAGNES DE RUSSIE
ENFIN… LES MONTAGNES RUSSES A WALIBI (SORTIE WAVRE)
J’AI VU LES FLAMANDS DU ZOO D’ANVERS
C’EST MARRANT Y’EN AVAIT DEJA UN A LA CAISSE
JE PARS POUR FAIRE LE TOUR …DU BLOC
J’EN PROFITERAI POUR RAMENER ….DES CLOPES
ET SI UN JOUR J’AI LE COURAGE
J’IRAI JUSQU’A MAAS…MECHELEN VILLAGE
JE PARS