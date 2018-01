Jean-Luc signe une oeuvre majeure et inédite ce matin!

Comme tous les vendredis, on attendait avec impatience la chanson de Jean-Luc Fonck... et on n'a pas été déçu ;-)

Parfum - Dunk - Examen et Durbuy sont les 4 mots proposés par les auditeurs cette semaine. 4 mots à glisser dans l'oeuvre inédite du jour!

"JE PARS"

(AUJOURD’HUI) C’EST DECIDE - JE PARS

J’AI DECIDE DE M’EN ALLER - JE PARS

JE M’EN VAIS SANS ME RETOURNER - JE PARS

SANS FERRARI ,SANS REMORDS, SANS REGRETS - JE PARS

JE SORS, JE FERME LA PORTE - JE PARS

JE LAISSE LA RADIO ALLUMEE - JE PARS

A L’EXTERIEUR, C’EST DEHORS - JE PARS

JE SUIS UN AVENTURIER - JE PARS

JE PARS POUR FAIRE LE TOUR …DU BLOC

J’EN PROFITERAI POUR RAMENER ….DES CLOPES

EN PASSANT PAR LA LIBRAIRIE

J’ACHETERAI LE DERNIER …FEMMES D’AUJOURD’HUI

ALORS OUI C’EST DECIDE - JE PARS

JE LAISSE TOUT DERRIERE MOI - JE PARS

Y’A COMME UN PARFUM DE DEPART PUISQUE- JE PARS

JE PARS SANS RIEN REGRETTER - JE PARS

JE PRENDS JUSTE UN PORTE-MONNAIE - JE PARS

ET UN COUPE-ONGLES ON N’SAIT JAMAIS - JE PARS

JE FAIS UN DUNK AVEC LE CHAT, JE L’ENVOIE DANS L’EVIER - JE PARS

JE SUIS UN AVENTURIER - JE PARS

JE PARS POUR FAIRE LE TOUR ….DU BLOC

J’EN PROFITERAI POUR RAMENER …..DES CLOPES

EN PASSANT J’IRAI CHEZ LE BOUCHER

ACH’TER D’ L’AMERICAIN PREPARE

QUAND JE FAIS MON EXAMEN DE CONSCIENCE

JE REVOIS TOUTES CES FOLLES EXPERIENCES

UN JOUR J’AI MEME ETE JUSQU’A DURBUY

JE SUIS UN AVENTURIER…..FAITES DURBUY

J’AI VU LES MONTAGNES DE RUSSIE

ENFIN… LES MONTAGNES RUSSES A WALIBI (SORTIE WAVRE)

J’AI VU LES FLAMANDS DU ZOO D’ANVERS

C’EST MARRANT Y’EN AVAIT DEJA UN A LA CAISSE

JE PARS POUR FAIRE LE TOUR …DU BLOC

J’EN PROFITERAI POUR RAMENER ….DES CLOPES

ET SI UN JOUR J’AI LE COURAGE

J’IRAI JUSQU’A MAAS…MECHELEN VILLAGE

JE PARS