Jean-Luc Fonck nous emmène en voyage...

Ce matin, Jean-Luc a réussi une fois de plus son défi! Les 4 mots se sont retrouvés dans le Live de ce matin... Un live qui nolus a fait voyager... Montez le son, fermez les yeux et sentez le soleil vous réchauffer... Vous êtes prêt? On y va... Le titre : "Yé Maria, d'accord pour y aller!"
QUAND J’AI RENCONTRE MARIA
ELLE AVAIT UNE ROBE A POIS
C’ETAIT PEUT-ETRE UNE ROBE A TROUS
J’AI PAS BIEN VU, JE NE SAIS PAS
ALORS MARIA M’A EMBRASSE (SMAC)
MON COEUR N’A PLUS CONNU LA PAIX
ET PUIS MARIA M’A DEMANDE
D’ ALLER AVEC ELLE AU CINE
J’AI DIT
YE MARIA D’ACCORD POUR Y ALLER
YE MARIA D’ACCORD POUR Y ALLER
JUSTE DEVANT LE TRIBUNAL
JE SUIS MONTE SUR MON VELO
MAIS COMME JE N’AVAIS PAS DE VELO
J’AI PERDU LES PEDALES C’ETAIT FATAL
LES FLAMANDS VONT EN ARDENNES
LES WALLONS VONT A LA MER
ET COMME C’ETAIT SON ANNIVERSAIRE
ON EST PARTIS POUR LE WEEK END
YE MARIA D’ACCORD POUR Y ALLER
YE MARIA D’ACCORD POUR Y ALLER
MARIA M’A DIT QUE JE SENTAIS LA CIBOULETTE
QUE MON AFTER CHEVRE SENTAIT LE VIEUX BOUC
QUE MON HYGIENE N’ETAIT PAS PARFAITE
ET QU’IL ETAIT TEMPS QUE JE PRENNE UNE BONNE DOUCHE
ET PUIS ELLE M’A DIT " MON AMOUR,
EST-CE QUE TU M’AIMERAS POUR TOUJOURS? "
EST-CE QUE QUAND J’IRAI AU PARADIS DES MARIA
TU VIENDRAS LA BAS AVEC MOI ?
J’AI DIT
YE MARIA D’ACCORD POUR Y ALLER
YE MARIA D’ACCORD POUR Y ALLER
YE MARIA D’ACCORD POUR Y ALLER
YE MARIA D’ACCORD POUR Y ALLER