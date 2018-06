Jean-Luc Fonck nous emmène en voyage...

Ce matin, Jean-Luc a réussi une fois de plus son défi! Les 4 mots se sont retrouvés dans le Live de ce matin... Un live qui nolus a fait voyager... Montez le son, fermez les yeux et sentez le soleil vous réchauffer... Vous êtes prêt? On y va... Le titre : "Yé Maria, d'accord pour y aller!"

QUAND J’AI RENCONTRE MARIA

ELLE AVAIT UNE ROBE A POIS

C’ETAIT PEUT-ETRE UNE ROBE A TROUS

J’AI PAS BIEN VU, JE NE SAIS PAS

ALORS MARIA M’A EMBRASSE (SMAC)

MON COEUR N’A PLUS CONNU LA PAIX

ET PUIS MARIA M’A DEMANDE

D’ ALLER AVEC ELLE AU CINE

J’AI DIT

YE MARIA D’ACCORD POUR Y ALLER

YE MARIA D’ACCORD POUR Y ALLER

JUSTE DEVANT LE TRIBUNAL

JE SUIS MONTE SUR MON VELO

MAIS COMME JE N’AVAIS PAS DE VELO

J’AI PERDU LES PEDALES C’ETAIT FATAL

LES FLAMANDS VONT EN ARDENNES

LES WALLONS VONT A LA MER

ET COMME C’ETAIT SON ANNIVERSAIRE

ON EST PARTIS POUR LE WEEK END

YE MARIA D’ACCORD POUR Y ALLER

YE MARIA D’ACCORD POUR Y ALLER

MARIA M’A DIT QUE JE SENTAIS LA CIBOULETTE

QUE MON AFTER CHEVRE SENTAIT LE VIEUX BOUC

QUE MON HYGIENE N’ETAIT PAS PARFAITE

ET QU’IL ETAIT TEMPS QUE JE PRENNE UNE BONNE DOUCHE

ET PUIS ELLE M’A DIT " MON AMOUR,

EST-CE QUE TU M’AIMERAS POUR TOUJOURS? "

EST-CE QUE QUAND J’IRAI AU PARADIS DES MARIA

TU VIENDRAS LA BAS AVEC MOI ?

J’AI DIT

YE MARIA D’ACCORD POUR Y ALLER

YE MARIA D’ACCORD POUR Y ALLER

YE MARIA D’ACCORD POUR Y ALLER

YE MARIA D’ACCORD POUR Y ALLER