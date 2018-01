Jean-Claude Camus: "Pas né pour ça" mais indéniablement doué pour ça...

Jean-Claude Camus a été le producteur des plus gros shows de Johnny Hallyday et Michel Sardou. Il leur a permis de réaliser leurs envies dans les plus grandes salles ou endroits de France : Bercy, le Parc de Prince ou le Stade de France. Pourtant, rien ne prédestinait ce mordu du spectacle à devenir l’un des personnages clés du show-business... habitant la campagne avec des parents d'origine modeste qui souhaitait que leur fils devienne instituteur, c'est au final une autre voie qu'il choisit... Durant sa carrière, il travaillera entre-autre avec Lara Fabian, Christian Clavier, et même Madonna ou Dany Boon.

Entre anecdotes, déclaration d’amour ou coup de griffes aux artistes, Jean-Claude Camus nous invite dans son livre à une plongée dans le monde artistique. Une rencontre attendue par l'équipe du 8/9 qui ne donne qu'une envie: se procurer "Pas né pour ça"!